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Spor

Messi: Kısa bir süre dinlemem gerek

Arjantin Milli Takımı'nın kadrosundan sakatlığı nedeniyle çıkartılan Lionel Messi, sakatlığıyla ilgili açıklamada bulundu.

Haber Merkezi19 Mart 2025 Çarşamba 01:44 - Güncelleme:
Messi: Kısa bir süre dinlemem gerek
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Arjantin Milli Takımı'nın kadrosundan sakatlığı nedeniyle çıkartılan Lionel Messi, sakatlığıyla ilgili açıklamada bulundu.

Messi, "Bu önemli maçları kaçıracağım için çok üzgünüm. Gerçekten oynamayı çok istiyordum ama küçük bir sakatlık nedeniyle kısa bir süre dinlemem gerekiyor. Bu yüzden orada olamayacağım. Her taraftar gibi ben de takımımızı destekleyeceğim ve tezahürat yapacağım. Haydi Arjantin!" ifadelerini kullandı.

Lionel Messi, sakatlığı nedeniyle Arjantin Milli Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağı Brezilya ve Uruguay maçlarını kaçıracak.

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