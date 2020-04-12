Messi mi? Ronaldo mu? sorusuna Konoplyanka'dan ilginç cevap!

12 Nisan 2020 Pazar 21:13 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 21:13

Shakhtar Donetsk forması giyen ve transferde zaman zaman adı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Yevhen Konoplyanka, kariyer hedefleri üzerine açıklamalarda bulundu.

"MESSI İLE YAN YANA..."

Shakhtar kulübünün Instagram hesabındaki yayında, oynamak isteyeceği kulüpler hakkında konuşan 30 yaşındaki kanat oyuncusu; "Ülke ülke ele alırsak İngiltere'de Anfield'de Liverpool ile oynamak isterim. İspanya'da tabii ki Messi ile yan yana oynamak isterim. Merak ediyorum; kim daha çok gol atar? İtalya'yı düşünürsek, Juventus'u çocukluğumdan beri seviyorum." dedi.

Konoplyanka, bu sezon ligler ertelenene kadar 22 resmi maça çıktı. Ukraynalı sol kanat bu maçlarda takımına 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.