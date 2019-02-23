Messi şov yaptı! Barcelona, Sevilla engelini 4 golle geçti

Sevilla - Barcelona maçı nefes kesti ve kazanan 4-2'lik skorla Barcelona oldu. İspanya La Liga'nın 24. haftasında oynanan mücadeleye Lionel Messi damgasını vurdu.

Barcelona'ya galibiyeti getiren goller 26, 67 ve 85'te Lionel Messi ile 90+3. dakikada Messi'nin asistinde Suarez'den geldi. İki kez öne geçen Sevilla'nın gollerini ise 22. dakikada Navas ve 42. dakikada Mercado kaydetti.

Bu skorun ardından La Liga'da deplasmanda son 6 maçında 5. galibiyetini alan Barcelona 57 puanla zirvedeki yerini korurken, Sevilla ise son 4 maçta 3. kez yenildi ve 37 puanda kaldı.

La Liga'nın 25. haftasında Barcelona deplasmanda Real Madrid ile El Clasico'da karşı karşıya gelecekken, Sevilla ise deplasmanda Huesca'ya konuk olacak.

MESSI'NIN FAVORİ RAKİBİ SEVILLA

Hat-trick yapan Lionel Messi, favori rakibi Sevilla'ya ligde 28. golünü attı ve La Liga'da bir takıma en çok gol atan oyuncu oldu. Arjantinli yıldız ayrıca, 650. kariyer golüne ulaştı.