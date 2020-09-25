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Spor

Messi, Suarez'i gönderen Barcelona yönetimini topa tuttu

Barcelona'nın dünyaca ünlü Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Luiz Suarez ayrılığı için Barcelona yönetimini topa tuttu. Kulüp tarihindeki en önemli oyunculardan birisi olarak nitelediği Suarez için yönetime, 'Seni şimdi yaptıkları gibi dışarı atmamalılardı ama artık hiçbir şey beni şaşırtmıyor' dedi.

25 Eylül 2020 Cuma 18:25 - Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 18:25
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Barcelona'nın süper yıldızı ve kaptanı Lionel Messi, Suarez'in ayrılığı ile ilgili kulüp yönetimini eleştirdi.

Uruguaylı golcünün adı sıklıkla Juventus'la anılsa da pasaport sorunları sonrası yeni adresi Atletico Madrid oldu.

Luis Suarez'in geçtiğimiz sezon yaşadığı performans düşüklüğü sonrası, Messi'nin ayrılma ihtimali nedeniyle de takımdan ayrılması bekleniyordu. Lionel Messi, 1 sene daha takımda kalacak olmasına rağmen, Suarez'in ayrılığı gerçekleşti.

"DIŞARI ATMAMALILARDI"

Messi, Suarez için yaptığı açıklamada; "Kulüp tarihindeki en önemli oyunculardan birisi. Bir grubun parçası olarak ve bireysel olarak birçok şey kazandın. Seni şimdi yaptıkları gibi dışarı atmamalılardı ama artık hiçbir şey beni şaşırtmıyor." dedi.

Barcelona'da birçok yöneticinin Suarez'in takımdan gönderilme şekline kızdığı ve bazılarının istifalarını sunmayı düşündüğü konuşuluyor.

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