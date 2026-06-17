Messi tarihe geçti! Arjantin Dünya Kupası'na galibiyetle başladı

2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'nda Arjantin ile Cezayir, Kansas City Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın düdük çaldığı maçta Arjantin 17. dakikada Messi'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarısı bu skorla geçilen mücadelede Messi, 60'ta kendisinin ve ülkesinin ikinci golüne imza attı. 38 yaşındaki yıldız 76. dakikada bir kez daha sahne aldı. Karşılaşmayı 3 golle tamamlayan Lionel Messi, 16 gole ulaşarak, 'Dünya Kupası'nda en çok gol atan' oyuncu olan Miroslav Klose'nin rekorunu egale etti.

2022 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Arjantin, bu turnuvayada da galibiyetle başladı. Tangocular, ikinci maçta Avusturya ile, Cezayir ise Ürdün ile karşılaşacak.