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Spor

Messi tarihe geçti! Arjantin Dünya Kupası'na galibiyetle başladı

Son dünya şampiyonu Arjantin, 2026 Dünya Kupası'nda oynadığı ilk maçta Cezayir'i 3-0 mağlup etti. Lionel Messi, hat-trick yaparak 'Dünya Kupası'nda en çok gol atan' ikinci oyuncu oldu.

IHA17 Haziran 2026 Çarşamba 10:10 - Güncelleme:
Messi tarihe geçti! Arjantin Dünya Kupası'na galibiyetle başladı
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2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'nda Arjantin ile Cezayir, Kansas City Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın düdük çaldığı maçta Arjantin 17. dakikada Messi'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarısı bu skorla geçilen mücadelede Messi, 60'ta kendisinin ve ülkesinin ikinci golüne imza attı. 38 yaşındaki yıldız 76. dakikada bir kez daha sahne aldı. Karşılaşmayı 3 golle tamamlayan Lionel Messi, 16 gole ulaşarak, 'Dünya Kupası'nda en çok gol atan' oyuncu olan Miroslav Klose'nin rekorunu egale etti.

2022 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Arjantin, bu turnuvayada da galibiyetle başladı. Tangocular, ikinci maçta Avusturya ile, Cezayir ise Ürdün ile karşılaşacak.

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