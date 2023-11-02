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Spor

Messi ve Suarez yeniden bir araya geliyor!

Bir dönem Barcelona formasıyla La Liga'yı ve Avrupa'yı kasıp kavuran Lionel Messi ve Luis Suarez ikilisinin Inter Miamı formasıyla bir araya geleceği iddia edildi.

2 Kasım 2023 Perşembe 18:08 - Güncelleme:
Messi ve Suarez yeniden bir araya geliyor!
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Barcelona'da bir dönem birlikte forma giyen Luis Suarez ve Lionel Messi, yeniden aynı takımda bir araya gelmeye hazırlanıyor.

TYC Spor'un haberine göre; Uzun süredir görüşme halinde bulunan İnter Miami ve Luis Suarez, görüşmelerde sona geldi.

İki tarafın karşılıklı olarak her konuda anlaşmaya vardığı belirtilirken, Suarez'in kısa süre içerisinde Inter Miami'nin futbolcusu olacağı belirtildi.

3 YIL ARADAN SONRA BİRLİKTE OLACAKLAR

2014-2020 yılları arasında Barcelona'da forma giyen Suarez, transferin resmiyete kavuşması durumunda Lionel Messi ile 3 yıl aranın ardından aynı forma için ter dökecek. Inter Miami'de Messi'nin yanı sıra eski Barcelonalı Sergio Busquets ve Jordi Alba gibi isimlerde bulunuyor.

SEZON PERFORMANSI

Brezilya Ligi ekibi Gremio'da top koşturan 36 yaşındaki yıldız oyuncu Luis Suarez bu sezon 46 karşılaşmada forma giydi. Bu karşılaşmalarda 19 gol atan golcü futbolcu 16'da gol pası verdi.

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