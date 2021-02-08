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Spor

Messi yedekten oyuna girdi, Barcelona zor kazandı

Messi'nin yedek başladığı ve sonrada oyuna girip gol attığı maçta, Barcelona deplasmanda Real Betis'i son dakikalarda bulduğu golle 3-2 yendi.

AA08 Şubat 2021 Pazartesi 09:21 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 09:21
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 22. haftasında Barcelona, deplasmanda Real Betis'i 3-2 mağlup etti.

Barcelona'da teknik direktör Ronaldo Koeman, yıldız futbolculardan Lionel Messi, Frenkie de Jong ve Pedri Gonzalez'i ilk 11'e almayarak yedek başlattı.

Karşılaşmanın 38. dakikasında Borja İglesias ile golü bulan ev sahibi Real Betis, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarı 56. dakikada Riqui Puig'in yerine oyuna giren Messi, üç dakika sonra Barcelona'nın beraberlik golünü attı.

Katalan takımı, 68. dakikada yine Messi'nin geliştirdiği atak sonrasında Victor Ruiz'in kendi kalesine attığı golle karşılaşmada ilk defa öne geçti.

Betis, 75. dakikada Victor Ruiz'in kafa golüyle bir kez daha skora eşitliği getirse de 87. dakikada Portekizli Francisco Trincao ile rakip ağları havalandıran Barcelona sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Puanını 43'e çıkaran Barcelona, averajla Real Madrid'in önünde 2'ncilikteki yerini korudu.

Betis ise 30 puanla 7'ncilikte kaldı.

Şampiyonluk mücadelesinde maç eksiğine rağmen 50 puanla önemli bir avantajı bulunan lider Atletico Madrid, 8 Şubat Pazartesi akşamı Celta Vigo ile karşılaşacak.

La Liga'da gol krallığı yarışında Atletico Madrid'de forma giyen Luis Suarez, 14 golle ilk sırada yer alırken en yakın takipçisi Messi'nin 13 golü bulunuyor.

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