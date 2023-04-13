İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Nisan 2023 Perşembe / 23 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,3429
  • EURO
    21,3779
  • ALTIN
    1267.37
  • BIST100
    5135.55
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Messi yılın en etkili 100 insanı arasında
Spor

Messi yılın en etkili 100 insanı arasında

ABD merkezli Time dergisinin her yılın belirlediği yılın etkili 100 insanı arasında spor dünyasından Messi ve 5 isim daha girdi.

AA13 Nisan 2023 Perşembe 21:36 - Güncelleme:
Messi yılın en etkili 100 insanı arasında
ABONE OL

Time dergisi tarafından belirlenen 2023 yılının en etkili 100 kişisi arasında 6 sporcuya yer verildi.

ABD merkezli Time dergisinin editörleri ve okurlarının oylarıyla belirlenen "2023 Time 100" listesi açıklandı. Bilim, sanat, iş, siyaset ve spor dünyasından isimlerin yer aldığı listede, 6 sporcu kendisine yer buldu.

Arjantin Milli Takımı'yla 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Paris Saint-Germain (PSG) forması giyen yıldız futbolcu Lionel Messi, PSG'den takım arkadaşı Fransız yıldız Kylian Mbappe ve tek kadınlar dünya sıralamasında zirvede yer alan Polonyalı tenisçi Iga Swiatek, dünyanın etkili 100 kişisi arasına girdi.

Listede yer alan diğer üç sporcu ise ABD vatandaşları arasından seçildi. Alp Disiplini Kayak Dünya Kupası'nda en fazla yarış kazanan sporcu rekorunun sahibi üç olimpiyat madalyalı Mikaela Shiffrin, Rusya ile yapılan tutuklu takası sonrası serbest bırakılan Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) ekiplerinden Phoenix Mercury oyuncusu Brittney Griner ve kariyerinde iki Super Bowl şampiyonluğu yaşayan Amerikan futbolu oyuncusu Patrick Mahomes, listeye dahil olan diğer isimler oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.