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Spor

Messi'den 3 gol, 1 asist ile gövde gösterisi

Son Dünya Şampiyonu Arjantin, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Karayip ülkesi takımlarından Curaçao'yu süper starı Lionel Messi'nin hat-trick yaptığı maçta 7-0 mağlup etti.

29 Mart 2023 Çarşamba 09:17 - Güncelleme:
Messi'den 3 gol, 1 asist ile gövde gösterisi
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Dünya Şampiyonu Arjantin, hazırlık maçında Karayip ülkesi Curaçao'yla hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Unico Madre de Ciudades Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Arjantin 7-0 kazanarak gövde gösterisi yaptı.

Karşılaşmada Lionel Messi fırtınası eserken süper yıldız 20,33 ve 37. dakikalarda attığı gollerle Arjantin formasıyla toplamda 102 gole ulaşmayı başardı. Arjantin'e galibiyeti getiren diğer goller ise 23. dakikada Nico Gonzalez, 35.dakikada Enzo Fernandez, 78. dakikada Di Maria ve 87. dakikada Montiel kaydetti.

Messi ayrıca Enzo Fernandez'in golünde de asist yaparak maça damgasını vurdu.

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