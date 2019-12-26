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Spor

Messi’den Barça’ya 4 şart

Arjantinli yıldız, Barcelona ile önümüzdeki sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmak için başkan Bartomeu’dan biri PSG’li yıldız Kylian Mbappe olmak üzere dört transfer yapılmasını talep etti.

Star Spor26.12.2019  00:48 - Güncelleme: 26.12.2019  00:48

BARCELONA’DAKİ sözleşmesi önümüzdeki sezonun sonunda biticek olan Lionel Messi ile kulübü arasındaki mukavele uzatma görüşmelerinin sürdüğü İspanya basınında yer aldı. Barcelona Başkanı Josep Maria Bartemou ile Messi’nin menajerliği yapan babasının parasal konularda anlaştığı belitildi. Ancak Messi’nin sözleşmesini uzatmak için Bartomeu’dan sürpriz bir istekte bulunduğu iddiası ortaya atıldı. Buna göre Arjantinli yıldız yeni kontrata imza atmak için yönetimden 4 transfer yapılmasını istedi. Messi, Barcelona’ya birer stoper, sağ bek ve orta saha takviyesi istediği ayrıca PSG’nin yıldızı Kylian Mpape’nin de alınmasını talep ettiği öne sürüldü. Barça’nın bu şarta nasıl cevap vereceği merak konusu oldu.

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