Messi’den Barça’ya 4 şart

Star Spor 26.12.2019 00:48 - Güncelleme: 26.12.2019 00:48

BARCELONA’DAKİ sözleşmesi önümüzdeki sezonun sonunda biticek olan Lionel Messi ile kulübü arasındaki mukavele uzatma görüşmelerinin sürdüğü İspanya basınında yer aldı. Barcelona Başkanı Josep Maria Bartemou ile Messi’nin menajerliği yapan babasının parasal konularda anlaştığı belitildi. Ancak Messi’nin sözleşmesini uzatmak için Bartomeu’dan sürpriz bir istekte bulunduğu iddiası ortaya atıldı. Buna göre Arjantinli yıldız yeni kontrata imza atmak için yönetimden 4 transfer yapılmasını istedi. Messi, Barcelona’ya birer stoper, sağ bek ve orta saha takviyesi istediği ayrıca PSG’nin yıldızı Kylian Mpape’nin de alınmasını talep ettiği öne sürüldü. Barça’nın bu şarta nasıl cevap vereceği merak konusu oldu.