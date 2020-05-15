Messi'den Barcelona'ya eleştiri! ''Başarı imkansız gözüküyor''

15 Mayıs 2020 Cuma 18:37 - Güncelleme: 15 Mayıs 2020 Cuma 18:37

Barcelona'nın aradan önce ligde lider konumda yer almasına rağmen takım olarak iyi bir performans sergileyemediklerini aktaran 32 yaşındaki futbolcu Lionel Messi, "Futbola ara verilmeden önce çıktığımız son maçlarda gösterdiğimiz performansı sürdürürsek Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansımız tabii ki olmayacak. Kadromuzun kalitesinden şüphem yok ve her kupayı kazanacak gücümüz olduğuna inanıyorum. Ama aradan önceki performansla, başarı imkansız gözüküyor." değerlendirmesinde bulundu.

Katalan temsilcisi, son iki sezonda ligde şampiyon olmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde dramatik vedalar yaşamıştı. 2017-18 sezonu çeyrek finalinde Roma karşısında ilk maçı 4-1 kazanan Barcelona, rövanşı deplasmanda 3-0 kaybederek turnuvaya veda etmişti. Katalan ekip, geçen sezon ise yarı finalde Liverpool'u ilk maçta 3-0 yenerken, deplasmanda 4-0 mağlup olarak elenmişti.

Barcelona, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Napoli ile 1-1 berabere kaldı.