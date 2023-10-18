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Spor

Messi'den bir rekor daha

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde 31 gole ulaşan Lionel Messi, 29 gollü Luis Suarez'i geçerek elemelerde en çok gol atan futbolcu oldu.

IHA18 Ekim 2023 Çarşamba 11:41 - Güncelleme:
Messi'den bir rekor daha
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2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri 4. grup maçında Arjantin, deplasmanda Peru ile karşı karşıya geldi.

Son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin, Lima Ulusal Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Lionel Messi'nin 32. ve 42. dakikalarda attığı gollerle 2-0 kazandı. Grupta oynadığı 4. maçta da galibiyet elde eden mavi-beyazlılar, 12 puanla liderliğini sürdürdü.

Arjantin'e galibiyeti getiren golleri kaydeden Lionel Messi, yeni bir rekora daha imza attı. Elemelerde toplam 31 gole ulaşan yıldız oyuncu, 29 golle Uruguaylı forvet Luis Suarez'e ait olan Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'nde en fazla gol atan futbolcu rekorunu da eline geçirdi.

MLS ekiplerinden Inter Miami forması giyen 36 yaşındaki Messi, bu sezon 13 maçta 11 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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