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Spor

Messi'den eski takımı Barca'ya övgü dolu sözler

Lionel Messi, eski takımı Barcelona hakkında konuştu, övgü dolu sözler söyledi. İşte detaylar...

22 Kasım 2024 Cuma 16:44 - Güncelleme:
Messi'den eski takımı Barca'ya övgü dolu sözler
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Inter Miami forması giyen Lionel Messi, Barcelona ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Takımın performansıyla ilgili konuşan Messi, "Hansi Flick beni şaşırtmadı. Barcelona'yı muhteşem buluyorum. Genç oyuncuların son birkaç yıldır fırsat bulması muhteşem bir şey. Onlara fırsat ve güven verildiğinde bu şekilde karşılık veriyorlar çünkü kulübü herkesten daha iyi biliyorlar ve çocukluklarından bu yana böyle oynayamaya alışkınlar." dedi.

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'ten de Messi'nin bu sözlerine cevap geldi. Alman teknik adam, "Tüm zamanların en iyi oyuncusunun takım ve yaptıklarımız hakkında iyi şeyler söylemesi benim için bir onur. Takımı takip etmesi ve gençlere bu kadar saygı göstermesi çok anlamlı." sözlerini kullandı.

BARCELONA'NIN PERFORMANSI

Hansi Flick yönetiminde Barcelona, ligde 13 maçta topladığı 33 puanla ligde Real Madrid'in 6 puan önünde lider durumda bulunuyor. Katalan temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta 9 puan topladı.

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