İSTANBUL 27°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Haziran 2025 Çarşamba / 15 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,1871
  • EURO
    44,991
  • ALTIN
    4209.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Messi'den hakeme sert tepki: Bunlara sen sebep oldun
Spor

Messi'den hakeme sert tepki: Bunlara sen sebep oldun

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Kolombiya ile Arjantin karşı karşıya geldi. Maç 1-1 berabere bitti. Arjantinli yıldız Lionel Messi hakem kararlarına tepki gösterdi.

HABER MERKEZİ11 Haziran 2025 Çarşamba 15:59 - Güncelleme:
Messi'den hakeme sert tepki: Bunlara sen sebep oldun
ABONE OL

Güney Amerika Elemeleri'nde Kolombiya ile Arjantin arasında oynanan ve 1-1 sona eren mücadelede tansiyon yüksekti. Maç sonu, Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, Paraguaylı hakem Juan Gabriel Benitez'e sert tepki gösterdi.

Messi, "Bu senin hatan, aldığın kararlarla bütün bunlara sen sebep oldun." diyerek hakeme öfkesini dile getirdi. Mücadelede sık sık duraklamalar yaşanırken, artan gerginlik oyunun yönetimi üzerindeki tartışmaları da beraberinde getirdi.

Maçın kırılma anlarından biri, Enzo Fernandez'in 70. dakikada kırmızı kart görmesi oldu. Buna rağmen Arjantin pes etmedi ve Thiago Almada'nın golüyle skoru eşitledi.

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.