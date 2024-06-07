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Spor

Messi'den Real Madrid itirafı: Dünyanın en iyi takımı

MLS ekibi Inter Miami forması giyen Lionel Messi dikkat çeken itiraflarda bulundu ve ''Şu anda dünyanın en iyi takımı Real Madrid.' dedi.

7 Haziran 2024 Cuma 13:35 - Güncelleme:
Messi'den Real Madrid itirafı: Dünyanın en iyi takımı
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Inter Miami'nin yıldız futbolcusu Lionel Messi, verdiği röportajda Real Madrid'le ilgili bir itirafta bulundu.

"Şu anda dünyadaki en iyi takım hangisi?" sorusuna cevap veren Messi, "Şu anda dünyanın en iyi takımı Real Madrid. Sonuçlar açısından konuşacak olursak en iyi takım şu anda onlar. Eğer performans açısından konuşacak olursak Pep'in yönettiği Manchester City en iyisi." ifadelerini kullandı.

Barcelona'da birlikte çalıştığı Pep Guardiola'nın takımı Manchester City'yi beğendiğini söyleyen Arjantinli yıldız, "Guardiola'nın her takımının onun metodu, antrenman stili ve oyun şekli nedeniyle fark yaratacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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