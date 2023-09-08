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Spor

Messi'den takım arkadaşına övgü: ''Dünyanın en iyi stoperi''

CONMEBOL Dünya Kupası Elemeleri'nde Arjantin'in Ekvador'u 1-0 yendiği karşılaşmanın ardından konuşan Lionel Messi açıklamalarda bulundu. Süper yıldız yaptığı konuşmada takım arkadaşı Christian Romero'nun dünyanın en iyi stoperi olduğunu söyledi.

8 Eylül 2023 Cuma 17:02 - Güncelleme:
Messi'den takım arkadaşına övgü: ''Dünyanın en iyi stoperi''
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CONMEBOL Dünya Kupası Elemeleri'nde Arjantin'in Ekvador'u 1-0 yendiği karşılaşmanın ardından konuşan Messi açıklamalarda bulundu.

Gazetecilere konuşan Messi, takım arkadaşı Christian Romero'nun Ekvador karşısındaki performansını övdü. Daha sonrasında Romero için flaş bir yorum yapan Messi tüm dünyanın ilgisini çekti.

İŞTE MESSİ'NİN O SÖZÜ

"Benim için o şu anda dünyanın en iyi defans oyuncusu. Bu gece muhteşem bir performans sergiledi, maçın adamı."

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Messi'nin bu yorumunun ardından sosyal medyada Messi'yi haklı bulanlar kadar haksız bulanlarda oldu. Bazı kullanıcılar Romero'nun en iyisi olduğunu onaylarken bazıları Romero'dan daha iyi savunma oyuncuları olduğunu iddia etti.

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