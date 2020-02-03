03.02.2020 10:43 - Güncelleme: 03.02.2020 10:43

Barcelona ile sözleşmesinin bitmesine 18 ay olan Lionel Messi'nin kulübüyle gerçekleştireceği yeni sözleşmesine özel bir madde ekleteceği iddia edildi.

İddialara göre Messi'nin kulübüyle gerçekleştireceği yeni sözleşmesinde her sezon sonuna denk gelen 30 Haziran tarihinde tek taraflı fesih hakkına sahip olmayı istediği belirtildi. Barcelona ile süresiz sözleşme imzalamak isteyen ancak herhangi bir duruma ilişkin bu maddeye hakkı olmasını isteyen Messi bu haberle İspanya'da bir kez daha gündem oldu.

Aralık ayında verdiği röportajda Barcelona başkanı Bartomeu, Messi'nin 5 yıla kadar kulüpte kalacağına dair hiç şüphesi olmadığını açıklamıştı. Bartomeu Messi'nin emekliliği ile ilgili soruya ise "O kendisi ne zaman futbolu bırakacağını bilebilecek birisi." sözlerini kullanmıştı.

(Sporx)