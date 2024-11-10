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Spor

Messi'li Inter Miami play-off ilk turunda elendi

Lionel Messi'nin formasını giydiği MLS ekibi Inter Miami, normal sezonu puan rekorluyla tamamladı. Ancak play off turunda erken havlı attı.

10 Kasım 2024 Pazar 15:31 - Güncelleme:
Messi'li Inter Miami play-off ilk turunda elendi
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Lionel Messi, MLS'te şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonu büyük bir hayal kırıklığıyla tamamladı. Normal sezonu puan rekoruyla zirvede tamamlayan Messi'nin formasını giydiği Inter Miami, play-off ilk turunda Atlanta United ile eşleşti.

INTER MIAMI'DEN ERKEN VEDA

Rakibini ilk maçta 2-1 yenen Miami, ikinci karşılaşmadan ise aynı skorla yenik ayrılınca turu geçecek takım üçüncü müsabakaya kaldı. Sezonu 9. sırada tamamlayan rakibine son maçta 3-2 yenilen Inter Miami, MLS play-off'larına erken havlu attı.

MESSI'NİN GOLÜ YETMEDİ

Chase Stadı'nda oynanan maçta, Atalanta United'a turu getiren goller 19 ve 21. dakikalarda Jamal Thiare ve 76. dakikada Bartosz Slisz'den geldi. Inter Miami adına ise 17. dakikada Matias Rojas ve 65. dakikada Lionel Messi fileleri havalandırdı.

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