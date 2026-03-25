25 Mart 2026 Çarşamba / 7 Sevval 1447
Messi'li Inter Miami'den Salah hamlesi

Inter Miami'nin, sezon sonunda Liverpool'dan ayrılması beklenen Muhammed Salah için teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü.

HABER MERKEZİ25 Mart 2026 Çarşamba 19:01 - Güncelleme:
Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami, Muhammed Salah için teklif yapmaya hazırlanıyor.

Independent'ın haberine göre Inter Miami, sezon sonunda Liverpool'dan ayrılması beklenen yıldız forvet Muhammed Salah ile ilgileniyor.

Şu anda Messi'nin de oynadığı takımda maaş sınırının üzerinde sözleşme yapılabilen oyuncu kontenjanı dolu durumda. Bu kural, kulüplerin maaş sınırını aşarak en fazla üç oyuncu transfer etmesine izin veriyor.

Bu nedenle Mısırlı yıldızın transferinin gerçekleşmesi durumunda Inter Miami kadrosunda bazı değişikliklerin yapılması bekleniyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Liverpool formasıyla 34 maça çıkan Salah, 10 gol 9 asistlik performans sergiledi.

