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Spor

Messi'nin Arjantin'i, Muslera'nın Uruguay'ını devirdi

Lionel Messili Arjantin, Kupa Amerika'daki ilk galibiyetini, kalesini Fernando Muslera'nın koruduğu Uruguay karşısında aldı.

AA19 Haziran 2021 Cumartesi 12:47 - Güncelleme: 19 Haziran 2021 Cumartesi 12:49
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2021 Kupa Amerika (Copa America) A Grubu ikinci maçında Arjantin, Uruguay'ı 1-0 mağlup etti.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından 47. kez düzenlenen Kupa Amerika'da Arjantin, Uruguay'ı ağırladı.

Arjantin, Mane Garrincha Stadı'ndaki karşılaşmayı 13. dakikada Guido Rodriguez'in attığı golle 1-0 kazandı.

Şili beraberliğinin ardından ikinci maçında galibiyetle tanışan Arjantin, puanını 4'e yükseltti.

Gruptaki diğer mücadelede ise Şili, Ben Brereton'un golüyle Bolivya'yı 1-0 yendi.

Turnuvaya 21 Haziran Pazartesi günü Venezuela-Ekvador ve Kolombiya-Peru maçlarıyla devam edilecek.

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