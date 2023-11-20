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Spor

Messi'nin final forması satışa çıkıyor!

Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin formaları satışa çıkıyor. Efsane futbolcunun 2022 Dünya Kupası'nda final karşılaşması dahil altı maçta giydiği formalar açık artırmaya sunulacak.

20 Kasım 2023 Pazartesi 18:22 - Güncelleme:
Messi'nin final forması satışa çıkıyor!
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Arjantinli yıldız Lionel Messi, futbol tarihinde yeni bir rekora imza atmaya daha hazırlanıyor.

Daily Mail'de yer alan habere göre; Lionel Messi'nin Arjantin Milli Takımı ile Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda giydiği 6 maçtaki formaların açık artırmada satışa çıkacağı belirtildi.

Her bir formanın fiyatının yaklaşık olarak 10 milyon dolara satılacağının tahmin edildiği belirtildi.

FORMALAR BELLİ OLDU

Messi'nin satışa çıkacak olan formaların hangi maçlarda giydiği formalar olduğu da belli oldu. Arjantinli süper starın, Suudi Arabistan ve Meksika'ya karşı grup maçlarında, daha sonraki turlarda ise Avustralya, Hollanda, Hırvatistan ve Fransa'ya karşı giydiği formalar açık artırmada satışa çıkarılacak.

MARADONA'NIN DA SATILMIŞTI

Arjantin'in bir diğer süper starı Diego Maradona'nın fa forması açık artırmada satılmıştı. Maradona'nın 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde giydiği forması, kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından yaklaşık 8 milyon euro karşılığında satın alındı.

REKOR MICHAEL JORDAN'IN

Herhangi bir spor dalında açık artırıma sunulan bir forma ya da ayakkabı için verilen en yüksek teklif Michael Jordan'da bulunuyor. Daha önce efsane basketbolcu Michael Jordan'ın 1984 yılında Chicago Bulls ile giydiği bir çift spor ayakkabı 8.1 milyon dolara satılarak tarihe geçmişti.

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