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Spor

Messi'nin Maradona'yı anmasına 3 bin euro ceza

İspanya LaLiga'da Lionel Messi'nin, Maradona'yı anmak için Osasuna maçında attığı gol sonrası formasını çıkarması nedeniyle Barcelona kulübü 3 bin euro ceza ödeyecek.

30 Kasım 2020 Pazartesi 22:26 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 22:27
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Lionel Messi, hafta sonu oynanan Osasuna maçında attığı gol sonrası formasını çıkararak Maradona'yı andı.

Arjantinli veliaht, Maradona'nın Newell's Old Boys'daki 10 numaralı forması ile gökyüzünü işaret etti.

Attığı gol sonrası kurallar gereği sarı kart gören Messi, ayrıca kulübünün 3 bin avro ceza ödemesine neden olacak.

İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu Disiplin talimatlarına göre; "Gol attıktan sonra formasını kaldıran bir oyuncu; reklam, slogan, çizim ve anagram gibi içerikler göstermesi halinde amacı ne olursa olsun, 3 bin avroluk ceza ve uyarı alır." kuralı gereği ceza ödenecek.

Aynı kural FIFA çatısı altındaki tüm ülkelerde uygulanıyor.

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