İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mayıs 2023 Salı / 19 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,5215
  • EURO
    21,3896
  • ALTIN
    1272.58
  • BIST100
    4552.98
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Messi'nin menajeri resmen açıkladı! Gelecek sezon için...
Spor

Messi'nin menajeri resmen açıkladı! Gelecek sezon için...

Bir süredir Barcelona'ya transferi konusunda haberler çıkan Lionel Messi'nin menajerinden ilk açıklama geldi. Sabah saatlerinde Lionel Messi'nin Arabistan yolcusu olacağı iddia edilmişti. İşte detaylar...

9 Mayıs 2023 Salı 16:55 - Güncelleme:
Messi'nin menajeri resmen açıkladı! Gelecek sezon için...
ABONE OL

PSG'den ayrılması beklenen Lionel Messi'nin Al-Hilal ile söz kestiği haberleri büyük ses getirmişti. Arjantinli yıldızın babası ve menajeri Jorge Messi, transfere dair önemli bir açıklama yaptı.

Lionel Messi'nin babası, Al-Hilal haberlerini yalanladı ve "Gelecek sezon için herhangi bir kulüple kesinlikle hiçbir anlaşma yapılmadı. Duruma sezon sonunda karar vereceğiz. Yapılan haberler, Messi'nin adı kullanılarak yapılan sahte haberler" ifadelerini kullandı.

Lionel Messi'nin Paris'ten izinsiz olarak ayrılarak Arabistan'a gitmesi ayrılık haberlerini güçlendirmişti. Bunun üzerine PSG, dünyaca ünlü yıldızı kadro dışı bırakarak ayrılık iddialarını güçlendirmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.