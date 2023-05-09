Messi'nin menajeri resmen açıkladı! Gelecek sezon için...

PSG'den ayrılması beklenen Lionel Messi'nin Al-Hilal ile söz kestiği haberleri büyük ses getirmişti. Arjantinli yıldızın babası ve menajeri Jorge Messi, transfere dair önemli bir açıklama yaptı.

Lionel Messi'nin babası, Al-Hilal haberlerini yalanladı ve "Gelecek sezon için herhangi bir kulüple kesinlikle hiçbir anlaşma yapılmadı. Duruma sezon sonunda karar vereceğiz. Yapılan haberler, Messi'nin adı kullanılarak yapılan sahte haberler" ifadelerini kullandı.

Lionel Messi'nin Paris'ten izinsiz olarak ayrılarak Arabistan'a gitmesi ayrılık haberlerini güçlendirmişti. Bunun üzerine PSG, dünyaca ünlü yıldızı kadro dışı bırakarak ayrılık iddialarını güçlendirmişti.