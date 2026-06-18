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Spor

Messi'ye babasından kötü haber

Messi ailesi, Jorge Messi'nin sağlık sorunuyla mücadele ettiğini ve tıbbi gözetim altında iyileşme sürecinin olumlu ilerlediğini açıkladı.

HABER MERKEZİ18 Haziran 2026 Perşembe 22:56 - Güncelleme:
Messi'ye babasından kötü haber
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2026 Dünya Kupası'nda Arjantin formasıyla mücadele eden dünya yıldızı futbolcu Lionel Messi'ye babası Jorge Messi'den kötü haber geldi.

Messi ailesinden, baba Jorge Messi'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Messi ailesi, Jorge Messi'nin şu anda bir sağlık sorunuyla mücadele ettiğini bildiriyor. Şu anda tıbbi gözetim altında olup, iyileşme sürecinde ve yaşadığı durumda olumlu ilerleme kaydediyor. Aile, son saatlerde dolaşan raporlar, söylentiler ve spekülasyonlar ışığında, bazı kişilerin kesinlikle özel bir aile meselesini tartışırken gösterdiği hassasiyet, saygı ve nezaket eksikliğinden duyduğu derin rahatsızlığı ifade etmek istiyor" ifadeleri kullanıldı.

  • Jorge Messi
  • sağlık sorunu
  • iyileşme süreci

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