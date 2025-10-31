İSTANBUL 19°C / 11°C
Spor

Messi'ye Suudi Arabistan'dan ret! ''Ligi antrenman kampı yapmayız''

MLS sezonunun bitmesiyle 4 ay forma giyebileceği bir kulüp arayan Lionel Messi, hazırlık sürecini Suudi Arabistan'da geçirmek istedi. Ancak ülke yetkilileri, Arjantinli yıldızın kısa süreli teklifini reddetti.

31 Ekim 2025 Cuma 08:47
Messi'ye Suudi Arabistan'dan ret! ''Ligi antrenman kampı yapmayız''
Lionel Messi, Amerikan Futbol Ligi'nin (MLS) Avrupa futboluna göre erken bitmesi nedeniyle Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürebilmek için 4 ay oynayabileceği bir kulüp arıyor. Arjantinli oyuncunun menajer, Suudi Arabistan yetkilileriyle 4 aylık süreç için görüştü.

Thmanya'ya konuşan Abdallah Hammad, Lionel Messi'nin Suudi Arabistan'da 4 ay oynama isteğinin bakanlık tarafından reddedildiğini açıkladı. Hammad, bakanlığın Suudi Arabistan Ligi'nin hazırlık kampı olmadığı fikriyle karşı çıktığını ifade etti.

Abdallah Hammad, "Messi'nin ekibi geçen yaz Kulüpler Dünya Kupası sırasında benimle iletişime geçti. Teklifi bakana sundum, ancak Messi'nin sadece dört aylığına gelmesine izin vermedi ve konu kapandı. Suudi Ligi'nin bir antrenman kampı olmayacağını söyledi" dedi.

