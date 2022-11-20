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Spor

Mesut Bakkal: Beklemediğim bir sonuç

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Sakaryaspor'a 4-2 yenilen Bandırmaspor'da teknik direktör Mesut Bakkal, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA20 Kasım 2022 Pazar 23:26 - Güncelleme:
Mesut Bakkal: Beklemediğim bir sonuç
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Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Sakaryaspor'a 4-2 yenilen Bandırmaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal oyuna iyi başladıklarını, sonra talihsiz bir gol yediklerini söyledi.

Sakaryaspor'u galibiyetten dolayı tebrik eden Bakkal, ikili mücadelelerde zayıf kaldıklarını ve basit goller yediklerini kaydetti.

Bakkal, takımının kadrosunun kaliteli olduğunu dile getirerek, "Takımın bu kadar hata yapmaması gerekiyor. İstekli oynayan bir takım var. Gerçekten beklemediğim bir sonuç. Tabii rakibin de istekli oyunu ve ikili mücadelelerde ortaya koyduğu istek skoru getirdi. Tebrik ediyorum. Biz de artık bu hataları yapmamaya ve daha olumlu oynamaya çalışacağız. Güveniyorum, iyi bir takım var, kaliteli bir kadrom var, yapabilecek gücü var." ifadesini kullandı.

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