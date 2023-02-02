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Spor

Mesut Bakkal: Bizim için Denizlispor maçı bir başlangıç olacaktır

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Denizlispor ile karşılaşacak olan Bandırmaspor'da teknik direktör Mesut Bakkal, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

IHA2 Şubat 2023 Perşembe 18:01 - Güncelleme:
Mesut Bakkal: Bizim için Denizlispor maçı bir başlangıç olacaktır
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Bandırmaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, oyuncularına inancının tam olduğunu söyledi.

Bandırmaspor, Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında oynayacağı Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Bandırmaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Denizlispor maçı öncesi takımı değerlendirdi.

Bakkal, "İyi gidişatımızı Göztepe mağlubiyetiyle ertelemiş gibi görünse de bizim için Denizlispor maçı bir başlangıç olacaktır. Hedefimiz bellidir. Böyle maçlarda bu yenilginin erken olması bizim için bir avantaj olabilir. Oyuncularımıza inancım tamdır. Denizlispor müsabakasını kazanarak yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz. Final oynadığımız müsabakalarda taraftarın çok büyük önemi var. Bu maçta onların coşkusuna ihtiyacımız var. Taraftarımızla birlikte kazanmak çok daha anlamlıdır. Herkesi maça bekliyorum. Denizlispor müsabakasına tam kadro hazırlandık. İnşallah kazanmayı alışkanlık haline getirip yolumuza devam etmek istiyoruz. Şu anda bir sıkıntımız yok. Yeni yapmış olduğumuz transferlerden bahsetmek istiyorum. Sergen biraz antrenmansız. Aksel toparlanmaya başladı. Kadroya alacağız. Müsabakanın ilerleyen dakikalarında oyuna dâhil etmemiz ve değerlendirme şansımız olabilir." dedi.

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