Mesut Bakkal: Bizim için önemli olan ligde mücadele etmek

14 Ocak 2021 Perşembe 22:08 - Güncelleme: 14 Ocak 2021 Perşembe 22:08

Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, “Geçen hafta Fenerbahçe maçında verdiğimiz 5 sakatlıktan sonra burada maç sayısı az olan oyuncularla oynamayı düşündük. Çünkü bizim için önemli olan ligde mücadele etmek. Bizim için devam eden zorlu bir süreç var. Burada da oynamayan oyuncularımızın performansını görmek için böyle bir kadroyla çıktık. İyi başladık maça, öne de geçtik. Aslında başa baş kontrollü götürdüğümüz bir maç ama uzun zaman oynamayan oyuncularımızın adaptasyonu zor oluyor. Alanya güçlü bir takım. Biz bundan sonraki lig sürecine bakıyoruz. Yaptığımız 4-5 transfer var. Artık hemen toparlanıp ligde yolumuza devam edeceğiz.” diye konuştu.