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Spor

Mesut Bakkal: Bu hakem çok ayıp etti

Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Bursaspor'a 1-0 yenildikleri maçın hakemine isyan etti.

DHA24 Nisan 2022 Pazar 12:36 - Güncelleme:
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Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma yolunda önemli rakiplerinden Bursaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelen Altaş Denizlispor rakibine 1-0 yenilerek galibiyet serisini bitirdi. Kritik bir maçı kaybeden yeşil-siyahlılar 39 puanda kalarak bitime 4 hafta kala tekrar düşme hattına girme riskiyle karşı karşıya kaldı. Teknik direktör Mesut Bakkal ise maçın hakemine adeta isyan etti.

Süper Lig'de 20 yıl çalıştığını ifade eden Bakkal, "Haftalardır maçları genç hakemler yönetiyor. Hayatımda hakem hakkında hiç konuşmadım ama bu hakem çok ayıp etti. Bursaspor'un hakkını verelim ama hakemler ayıp ettiler. Bir takım bu kadar doğranmaz. Benim haftaya 3-4 oyuncum olmayacak. Hayatımda 20 yıldır çalışıyorum ama ilk defa isyan ediyorum" dedi. Denizlispor, ligde haftaya Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

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