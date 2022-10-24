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Spor

Mesut Bakkal Denizlispor'dan ayrıldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden A. Denizlispor'da Teknik Direktör Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı.

AA24 Ekim 2022 Pazartesi 16:01 - Güncelleme:
Mesut Bakkal Denizlispor'dan ayrıldı
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da teknik direktör Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Mesut Bakkal ve ekibine takıma katkılarından ötürü teşekkür edildi.

Denizlispor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Mesut Bakkal ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Mesut Bakkal ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakkal, Denizlispor Kulübünden bugün itibarıyla ayrıldığını dile getirdi.

Geçen sezon yönetim kurulu, teknik heyet, futbolcular, kulüp çalışanları ve taraftarlarla büyük bir başarıya imza attıklarını belirten Bakkal, şunları kaydetti:

"Bu sezon transfer yasağı başta olmak üzere, yaşanan sakatlıklar ve şanssızlıklar sebebiyle istediğimiz başarıyı elde edemedik. Bugüne kadar kulübümüzün menfaatleri neyi gerektiriyorsa hep o doğrultuda kararlar aldım. Geldiğimiz noktada başkanımızla görüşerek bir değişikliğe ihtiyaç duyulduğu konusunda hemfikir olduk. Karşılıklı anlaşarak ve helalleşerek yollarımızı ayırma kararı aldık. Denizlispor benim yuvam. Burada olup olmamak bunu değiştirmez. Bugüne kadar bana büyük destek veren başkanımıza, yönetim kuruluna, futbolculara, çalışanlara, basın mensuplarına ve vefakar Denizlispor taraftarlarına teşekkür ederim. Bugünlerin geride kalacağına olan inancımı tekrar ediyor, Denizlispor'umuza başarılar diliyorum."

Mesut Bakkal yönetiminde Altaş Denizlispor, bu sezon çıktığı 10 maçta 2 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.

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