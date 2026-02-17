İSTANBUL 17°C / 7°C
  Mesut Bakkal: Hikayeyi hep birlikte tamamlayacağız
Spor

Mesut Bakkal: Hikayeyi hep birlikte tamamlayacağız

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörlüğüne getirilen Mesut Bakkal açıklamalarda bulundu.

17 Şubat 2026 Salı 17:22
Mesut Bakkal: Hikayeyi hep birlikte tamamlayacağız
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörlüğüne getirilen Mesut Bakkal, hedefleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bakkal, Amedspor'u hak ettiği Süper Lige taşımak istediğiini ifade etti.

Hedefleri doğrultusunda çalışacaklarını anlatan Bakkal, şunları kaydetti:

"Yarım kalan hikayeyi tamamlamaya geldim. Bu camiayla birlikte büyük bir başarıya imza atarak Amedspor'u 1. Lig'e taşımanın gururunu hep birlikte yaşadık. Bugün yeniden buradayım, aynı inançla, aynı kararlılıkla ve daha büyük hedefler için. Bugün yeniden burada olmaktan, yarım kalan hikayemizi tamamlamak için bu onurlu görevi üstlenmekten büyük mutluluk duyuyorum. Hedefimiz nettir, Amedspor'u hak ettiği Süper Lig seviyesine taşımak. Bunun için çok çalışacağız, inanacağız ve son ana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Bu yolda en büyük gücümüz her zaman olduğu gibi taraftarlarımız olacaktır. Tribünde, sahada, şehrin her köşesinde göstereceğiniz destekle bu hedefe birlikte ulaşacağız. Yarım kalan hikayeyi hep birlikte tamamlayacağız."

  • mesut bakkal
  • trendyol 1. lig
  • teknik direktör

