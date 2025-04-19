Mesut Bakkal: İstifa edeceğim

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında MKE Ankaragücü, Manisa Futbol Kulübü'ne 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mesut Bakkal istifa açıklaması yaptı.

Maçta rakiplerine tepki veremediklerini anlatan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise, "Rezil oynadığımız bir maç. Hiç tepki vermediğimiz bir ilk yarı. Çok ucuz goller yediğimiz bir ilk yarıydı. Özellikle geçen hafta Bolu maçındaki 2-0'dan dönüşü devamını bekliyorduk. Bu benim dördüncü maçım. Hayatımda gördüğüm en tepkisiz takım. Bu maç böyle oynanmaz. Bunun da sorumlusu bensem benim. Ben 5. hocayım. Benle de olmayacaksa olmayacak. Hayatımda bu şekilde nereden baksanız 14-15 takımla böyle maçlara çıktım. Hiç mazeret üretmiyorum. Bu maçlar böyle oynanmaz. Bu maçları kaybedebilirsiniz, puan da alamayabilirsiniz ama bu maçlar böyle oynanmaz. Buradaki 3 maç 4 maç bana yıkılırsa yıkılsın hiç umurumda değil. Ben böyle bir şeyi kabul edemiyorum. İlk yarı zaten hiçbir şey yapmadık. Rakibe değmedik bile. Bunun sorumlusu bensem 'tamam' ben sorumluyum. Kelle koltukta gidiyoruz. Ne yapacağız yani. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü hoca hatalı Konuşuyorsunuz anlatıyorsunuz, kampa gidiyorsunuz ama marş basmıyor. İyi oyunculardan oluşan bir kadromuz var. Ne yapacağım iyi oyuncuyu artık sinirlerim bozuk. Mağlup olabilirsiniz ama bu kadar şahsiyetsiz durulmaz. Elimde olsa 11 değişiklik yaparım. Kimsenin burada kenarda durmasına da gerek yok. Gidip konuşacağım, benimle de olmuyorsa olmuyordur. Geldik denedik olmadı. Ben Ankaragücü için geldim. Ne maddi ne de başka bir talebim olmadı. Ben gerçekten böyle bir şey görmedim. 1-2 maç hazırlık dedik, Boluspor maçında 2-0'dan döndük dedik ama bu maç böyle oynanmaz" dedi.

"BEN BIRAKACAĞIM"

Ankara'ya döndüğünde kulüp yöneticileriyle görüşeceğini ifade eden Bakkal, "Ben söyleyeceğim zaten. Benim tamam, bırakacağım. Şu an kimseyle görüşmedim. Takım kıpırdamıyor. Böyle tepkisiz olur mu? Ben 15 gündür buradayım" diye konuştu.