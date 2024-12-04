İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Aralık 2024 Çarşamba / 3 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7305
  • EURO
    36,6018
  • ALTIN
    2959.58
  • BIST100
    9886.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mesut Bakkal: Kısıtlı kadroyla ayakta durmaya çalışıyoruz
Spor

Mesut Bakkal: Kısıtlı kadroyla ayakta durmaya çalışıyoruz

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'a konuk olacak Sakaryaspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Mesut Bakkal, antrenmanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

AA4 Aralık 2024 Çarşamba 21:12 - Güncelleme:
Mesut Bakkal: Kısıtlı kadroyla ayakta durmaya çalışıyoruz
ABONE OL

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde Arifiye İlçesindeki bir otelin sahasında idmana çıkan futbolcular, dinamik ısınmanın ardından taktik çalıştı.

Tedavileri süren Murat Cem Akpınar, Mustafa Pektemek, Engin Can Aksoy ve Emre Demir antrenmanda yer almadı.

Bakkal, gazetecilere, kısıtlı kadroyla mücadele ettiklerini söyledi.

Direnen ve inat eden oyunca grubunun kendisini memnun ettiğini dile getiren Bakkal, "Dediklerimizi harfiyen yapmaya çalışan oyuncu grubu var. Kısıtlı kadroyla ayakta durmaya çalışıyoruz. Direnişe, inançlı mücadeleye devam." dedi.

Tecrübeli teknik adam, takımının, beraber çalışmaktan, oynamaktan keyif alan, verilen görevi, söyleneni yapmaya gayret eden karakterli oyunculardan kurulu olduğunu vurgulayarak "Maç maç gidiyoruz. Pendik maçıyla devam etmek istiyoruz. İyi bir performans yakalayan takım var. Ben de elimden geldiği kadar bu performansı ayakta tutmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Sakaryaspor, ligin 15. haftasında 8 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Pendik Stadı'nda Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak.

  • Mesut Bakkal
  • Sakaryapor
  • Trendyol 1.Lig
  • Pendikspor

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.