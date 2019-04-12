Mesut Bakkal: Maçı kaybedebiliriz ama bazı şeyleri gördüm takımda

Süper Lig'de Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan Bursaspor'da teknik direktör Mesut Bakkal maçın ardından konuştu.

TALİHSİZ BİR MAÇ OYNADIK

Takımın mücadelesinden memnun olduğunu vurgulayan Mesut Bakkal, "Tüm verilere bakınca, her şeyiyle öndesiniz. İlk yarıda oyunu rakip yarı sahaya yıkan, gol pozisyonu üreten bir Bursaspor. Talihsiz bir maç oynadık. Tunay'ın omzunda sakatlık çıktı. Mücadeleden memnunum. Baktığınız zaman bir şeyler yapmaya çalışan, ivme kazanan bir takım var. Devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

MAÇ MAÇ GİDECEĞİZ

Mesut Bakkal sözlerini "Maçı kaybedebiliriz ama bazı şeyleri gördüm takımda. 2-3 gün çalışmamıza rağmen gördüm. Talihsiz mağlup olduk. Buna takılı kalmayacağız. 6 maçta kazanabildiğimiz puanları kazanacağız. Maç maç gideceğiz. Motive olacağız. Mücadele etmeden buradan çıkamayacağız. Ceza sahasına 35 kere girmişiz. Bu çok önemli kriter. Bunu devam ettirip golle sonuçlandırmamız gerekiyor." ifadeleriyle sürdürdü.

OYUNCULARDA İNANÇ VAR

Mesut Bakkal son olarak "Dönen topları aldık. Trabzonspor'un pozisyonu yok. Bir tek yan toplarda eksiğimiz vardı. Bütün oyuncularda inanç var. Ben mutluyum oyuncularımdan. Bu maçı kapattık. Yarın antrenman yapıp, pazar dinleneceğiz. dedi.