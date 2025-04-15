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Spor

Mesut Bakkal: Manisaspor maçında 3 puan almamız önemli

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde teknik direktör Mesut Bakkal, gelecek hafta oynayacakları Manisaspor maçından 3 puanla ayrılmanın önemli olacağını vurguladı.

IHA15 Nisan 2025 Salı 13:17 - Güncelleme:
Mesut Bakkal: Manisaspor maçında 3 puan almamız önemli
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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Ankara basınıyla sabah kahvaltısında bir araya geldi.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Manisaspor maçı öncesi Beştepe Spor Kompleksi'nde düzenlediği kahvaltı organizasyonuyla basın mensuplarını ağırladı. Manisaspor maçına hazırlıkların devam ettiğini belirten Bakkal, bu maçta puan almanın önemli olduğuna değinerek takımın Boluspor maçının ikinci yarısındaki performansı göstermesi gerektiğini belirtti. Ligin son haftaları için hesap yaptığını ifade eden Bakkal, "İçerde, dışarda ne yaparım hesabı. Avantajım, 3 maçı da içeride oynayacak olmak" dedi.

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