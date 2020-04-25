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Spor

Mesut Bakkal:'' N'Sakala her takımda başarılı olur''

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Aytemiz Alanyasporlu Fabrice N'Sakala hakkında transfer açıklaması geldi.

25 Nisan 2020 Cumartesi 20:49 - Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 20:49
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Aytemiz Alanyaspor'da N'Sakala ile birlikte çalışan teknik direktör Mesut Bakkal, 29 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş ve Fenerbahçe'de başarılı olacağını söyledi.

Ajansspor'a konuşan Mesut Bakkal, "Fabrice N'Sakala inanılmaz antrenman ve maç disiplini olan bir oyuncu. N'Sakala devamlı motivasyonu yüksek tutar ve takım oyuncusudur. N'Sakala'nın dayanıklılığı da çok iyidir. N'Sakala'nın aslında hücum gücü yüksektir, önü açık olduğunda ve kullandığınız zaman iyi ortalar yapar.

N'Sakala'nın sol ayağı tekniktir topu oyuna iyi sokar. Bence sol bek mevkisinde olabilecek tüm özelliklere sahip. Fenerbahçe ve Beşiktaş, hem iyi oyuncu hem de iyi bir karakter transfer etmiş olur. N'Sakala, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta başarılı olur" dedi.

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