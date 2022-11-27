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Spor

Mesut Bakkal: Orta sahayı güçlendirdik, sonrasında golü bulduk

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında deplasmanda Erzurumspor FK'yı 2-1 yenen Bandırmaspor'da teknik direktör Mesut Bakkal, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA27 Kasım 2022 Pazar 19:05 - Güncelleme:
Mesut Bakkal: Orta sahayı güçlendirdik, sonrasında golü bulduk
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Bandırmaspor Teknik Direktör Mesut Bakkal, Erzurumspor FK galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Erzurumspor maçı bizim için önemliydi, güzel gollerle galip geldik." dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Erzurumspor FK'yı deplasmanda 2-1 mağlup eden Bandırmaspor'da Teknik Direktör Mesut Bakkal, maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakkal, "Geçen hafta alınan farklı mağlubiyetten sonra Erzurumspor maçı bizim için biraz daha önem kazandı. Geçen hafta yaptığımız analizlerde takım savunmasında biraz eksiktik. Top rakibe geçtiğinde savunmamızda sıkıntımız vardı. İlk devre üretken olamadık. Erzurumspor'da Orhan tarafını iyi kapattık. İkinci yarı başında bir gol yedik. Kerim'i biraz daha öne çıkardık. Oyuncu değişikleriyle orta sahayı güçlendirdik, sonrasında golü bulduk. Daha dirençli oynamaya başladık. Güzel gollerle galip geldik. Erzurumspor, çalıştığım en iyi camialardan birisi, başarılar diliyorum. Benim ilk galibiyetim, hem yönetimimize hem de taraftara armağan ediyorum." şeklinde konuştu.

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