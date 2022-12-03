İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Aralık 2022 Cumartesi / 10 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6452
  • EURO
    19,6449
  • ALTIN
    1077.07
  • BIST100
    4962.97
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mesut Bakkal: Oyunun bütün kontrolü bizdeydi
Spor

Mesut Bakkal: Oyunun bütün kontrolü bizdeydi

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Altınordu'yu 1-0 mağlup eden Beyçimento Bandırmaspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, rakipleri karşısında hücumda ve savunmada iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.

3 Aralık 2022 Cumartesi 17:07 - Güncelleme:
Mesut Bakkal: Oyunun bütün kontrolü bizdeydi
ABONE OL

Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bakkal, kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür etti.

Altınordu'ya pozisyon vermediklerini belirten Bakkal, "Oyuncularımı kutluyorum hem disiplinli oynadılar hem de pozisyon vermediler. Beklediğimiz yerleri kapatınca Altınordu'nun kontra ataklarını engellemiş olduk ve bulduğumuz yan topla da Atabey'in güzel golüyle de maçı kazandık." diye konuştu.

Bakkal, ön bölgede daha fazla üretken olmaları gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Özellikle atağa çıkış pozisyonlarında biraz daha dikkatli olsak sonuç daha farklı olabilirdi. Mücadele ederek kazanma isteği gösteren oyuncularımı kutluyorum. Sonucu koruma anlamında biraz baskı yedik ama pozisyon vermedik. Oyunun bütün kontrolü bizdeydi. İnanın gittiği yeri bilen bir takım oluşmaya başladığı için mutluyum. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Bizim hedeflerimiz üst sıralar, bu maç bizim için bir eşik maçıydı. Şimdi daha rahat adımlarla ilerlemek istiyoruz. Bizim her maçı kazanabilecek bir oyuncu grubumuz var. Sadece bir disiplin ve kazanma isteğini açığa çıkarmaları gerekiyor. Ben de bundan sonra bunu yapacaklarına inanıyorum. Galibiyet güzel, sevindirici."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.