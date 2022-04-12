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  • Mesut Bakkal şaştı kaldı! ''Bu takım benim takımım değil''
Spor

Mesut Bakkal şaştı kaldı! ''Bu takım benim takımım değil''

Tuzlaspor'a 4-2 yenilerek küme düşme hattında çıkamayan Denizlispor'da teknik direktör Mesut Bakkal, takımını tanıyamadığını söyledi.

DHA12 Nisan 2022 Salı 12:28 - Güncelleme: 12 Nisan 2022 Salı 12:28
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Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi verip hafta sonu evinde en önemli rakiplerinden Tuzlaspor'a 4-2 yenilerek kendini ateşe atan Altaş Denizlispor'da teknik direktör Mesut Bakkal, takımını tanıyamadığını söyledi. Bakkal, alınan yenilgi için, "Bu takım benim takımım değil, futbolcularımızın da performansı bu olamaz. Maçta çok istekliydik, takımda çok yüksek moral vardı. Hemen toparlanıp bundan sonra neler yapacağımızı, nasıl galip geleceğimizi ve nasıl mücadele edeceğimizi düşüneceğiz. Kalan 7 maçımız var. Bunların 4'ü sahamızda, avantajlı olduğumuzu düşünüyorum" dedi. Denizlispor bu hafta Ankara Keçiörengücü deplasmanında mücadele edecek.

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