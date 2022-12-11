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Spor

Mesut Bakkal: Son dakika kazanılan puan sevindirici

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Dyorex Boluspor ile 2-2 berabere kalan Beyçimento Bandırmaspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, son dakika golüyle kazandıkları 1 puandan memnun olduklarını söyledi.

11 Aralık 2022 Pazar 17:43 - Güncelleme:
Mesut Bakkal: Son dakika kazanılan puan sevindirici
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Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Bandırmaspor'la 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Beyçimento Bandırmaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal açıklamalarda bulundu. Mesut Bakkal, kazanma isteği olan iki takımın da güzel bir oyun ortaya koyduğunu dile getirdi.

İlk devre sol kanadı kapatamadıklarını anlatan Bakkal, "İkinci devre oraya önlem aldık. Tabii son dakika kazanılan puan sevindirici. İki takımın da hedefleri belli, yukarıya oynuyorlar. Maçı kayıpsız geçtiğimizi düşünüyorum. Özellikle son dakika aldığımız puanla." değerlendirmesinde bulundu.

Tecrübeli teknik adam, geriye düştükleri bölümde futbolcularının ortaya koyduğu tepkinin çok olumlu olduğunu da sözlerine ekledi.

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