Mesut Bakkal: Son pası iyi yapsak 3 puanla dönerdik

03 Şubat 2021 Çarşamba 17:07 - Güncelleme: 03 Şubat 2021 Çarşamba 17:07

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı. Erzurumspor'un teknik patronu Mesut Bakkal maç sonrası yaptığı açıklamada "Pozisyon üstünlüğü anlamında rakipten iyiydik. 3 puanla dönebilirdik" diye konuştu.

Mesut Bakkal iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Topa sahip olma eşit olarak gözükse de her iki takım açısından, pozisyon üstünlüğü olarak Erzurum'un önde olduğunu söyleyebilirim. İlk yarı maçı koparabilirdik. Yakaladığımız 4 tane pozisyon var. Özellikle rakibin birinci bölgesinde pozisyonlarda son pası iyi yapsak 3 puanla dönerdik. Gelişmeye devam ediyoruz. İnşallah devam edecek. Maçın ikinci devresinde Novikovas ve El Kabir yorulduktan sonra Emrah ve Ricardo hamlesi yaptık. Sivasspor'un stoperinin sakatlanması onların dezavantajı oldu. 90 dakikada 3 pozisyon verdik. Son 90+4'teki pozisyonda iyi kafa vuruşu gelse 3 puanla dönebilirdik. Erzurum takımını kutluyorum. Takım disiplini, birlikte oynama anlamında mükemmel maçlar çıkardılar. 4 maçta 8 puan alıp son 2 maçta gol yemedik. Önemli bir istatistik. Gol yemeyi kesmemiz gerekiyordu. Şimdi 6 puanlık Kayseri maçına çıkacağız, pazar günü oynayacağız. Gidişatımız iyi, ivmemiz iyi. Bu şekilde devam etmemiz bizi rahatlatacaktır. Sivasspor'a da başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.