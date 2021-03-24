Mesut Bakkal'dan Erzurumspor'a veda

AA 24 Mart 2021 Çarşamba 17:49 - Güncelleme: 24 Mart 2021 Çarşamba 17:49

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda görüşlerine yer verilen Bakkal, 14. haftada bir maç fazla oynamış olmasına rağmen 9 puanla son sırada bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da çalışma teklifini büyük bir ümit ve sevinçle kabul ettiğini belirtti.

Takımın başında iyi başlangıç yaptığını hatırlatan Bakkal, "Yönetim kurulumuzun, takımın takviye edilmesi konusundaki taleplerimle ilgili ellerinden gelenin en iyisini yaptığını ve bana iyi bir çalışma ortamı sunduğunu da belirtmek isterim. 6 haftada 12 puan kazandığımız sürecin sonrasında, futbol talihsizlikleri bir türlü peşimizi bırakmadı. Bu sebeple sonraki 6 haftada ancak 2 puan kazanabildik. Gol yollarında biraz becerikli, savunmada biraz dikkatli olabilseydik, 8-10 puan daha fazla kazanmamız söz konusu olabilirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Bakkal, iyi oynamalarına rağmen sonuç alamadıkları maçların kendisini yeni bir karar almaya ittiğini belirterek, "Yönetimimizle yaptığımız görüşmeden sonra görevden ayrılmanın Erzurumspor'un ligde kalması adına iyi olabileceğine karar verdik. Kendime ve ekibime güvenmeme rağmen, bu kararı düşünmeden aldım. Çünkü Erzurumspor'u çok seviyorum. İyi koşullarda çalışmamı sağlayan başkan ve yöneticilerime, ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan sporcularıma, kulüp çalışanlarına, tribünde görmem kısmet olmayan Erzurumspor taraftarlarına teşekkürlerimi, başarı dileklerimi sunuyorum. Herkesin hakkında hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.

Kulüp, Bakkal'ın veda mesajını, "Yollarımızı ayırdığımız Mesut Bakkal hocamızın güzel düşünceleri için teşekkür ediyor, kendisine ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." notunu düşerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Erzurum temsilcisi, Süper Lig'in 31. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a deplasmanda 3-1 kaybedilen maçın ardından teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayırmış, ardından da İsmail Kartal'ı takımın başına getirmişti.

