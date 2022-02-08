Mesut Bakkal'dan Trabzonspor açıklaması

DHA 8 Şubat 2022 Salı 13:08 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 13:08

Spor Toto 1. Lig'de kurtuluş mücadelesi veren Altaş Denizlispor yarın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Süper Lig lideri Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek.

Denizli Atatürk Stadı'nda Alper Ulusoy'un yöneteceği müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Tek eleme usulüne göre oynanacak maçta kazanan taraf çeyrek finale adını yazdıracak. Karşılaşmanın 90 dakikasının berabere bitmesi durumunda 15'er dakikalık iki devreli uzatma anlarına geçilecek. Uzatmada da eşitlik bozulmazsa turu geçen taraf seri penaltı atışları sonunda belli olacak.

Teknik direktör Mesut Bakkal, kupayı önemsediklerini belirterek, "Trabzonspor'un gücü belli. Ligin lideriyle oynayacağız. Çok zorlu bir mücadele bizi bekliyor. Biz elimizden gelen mücadeleyi sergileyeceğiz" dedi.

Denizlispor, kupada Şile Yıldızspor, Ağrı 1970 Spor ve Galatasaray'ı elemişti. Trabzonspor ise Beypiliç Boluspor'u yenerek son 16 turuna kalmıştı.