Mesut Bakkal'ın hedefi 40 puan

DHA 17 Mart 2022 Perşembe 13:10 - Güncelleme: 17 Mart 2022 Perşembe 13:10

Özellikle iç sahada oynayacakları tüm maçları kazanmaları gerektiğini belirten deneyimli teknik adam, "Önümüzde 9 maç var, bunların 5'i iç sahada. Bunların hepsine talibiz. Ama bu arada desteğe de çok ihtiyacımız var. Bizleri asla yalnız bırakmasınlar. Çünkü burada Tuzla ve Menemen'le oynayacağımız iki tane final maçlarımız var. Şimdi iyi bir hava oluştu. Camia ve şehir olarak taraftar zaten yavaş yavaş kendi üzerine düşeni yapmaya başladı. Her maçımız final. Eğer 40 puana ulaşırsak hedefimizi tuttururuz" diye konuştu.