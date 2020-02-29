Mesut Özil 1,5 yıl daha Arsenal'de

29 Şubat 2020 Cumartesi13:36 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 13:36

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'in yıldızı Mesut Özil'in geleceğiyle ilgili olarak önemli bir açıklama geldi.

Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, 31 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcunun yaz aylarında Arsenal'den ayrılmayacağını duyurdu.

Arsenal'in yıldızı Mesut Özil durumuyla ilgili bilgi veren Erkan Söğüt, "Hala 15 ayı var. O zamana kadar kesinlikle Arsenal'de kalacak. Mesut Özil sözleşmesinin sonuna kadar Arsenal'de olacak. Ayrılma şansı yok" açıklamasını yaptı.

Unai Emery döneminde Arsenal'de yedek kalan zaman zaman maç kadrosunda yer almayan Mesut Özil, Mikel Arteta'nın göreve gelmesiyle birlikte yeniden forma şansı bulmaya başladı.

Arsenal'de tekrar önemli konuma gelen Mesut Özil ile ilgi sözlerine devam eden Erkan Söğüt, "Arsenal'deki sözleşmesinin sonuna kadar devam edecek. Sözleşmesi bittiğinde 32 yaşında özgür bir futbolcu olacak ve bu durum hiç kötü değil. 32 yaşına geldiğinde bile en az 2-3 yıl üst düzey seviyede futbol oynayabilir" dedi.

(Sporx)