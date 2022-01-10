Mesut Özil, Adana Demirspor maçında kulübede

10 Ocak 2022 Pazartesi 19:40 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 19:40

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor'u ağırlayacak.

Sarı - lacivertlilerde teknik sorumlu Zeki Murat Göle, geri dörtlüyü Osayi Samuel, Kim Min-Jae, Attila Szalai ve Filip Novak ile kurdu.

Orta üçlüde Mert Hakan Yandaş, Jose Sosa ve Miha Zajc yer alırken, hücum hattında İrfan Can Kahveci, Dimitris Pelkas ve Enner Valencia forma şansı buldu.

Fenerbahçe'de sataklığını atlatan kaptan Mesut Özil ise ilk 11'de yer almazken, kulübede bulundu.

GÖLE: "RİSKE ETMEK İSTEMEDİK"

Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu Zeki Murat Göle, Mesut Özil'in oynamaması ile ilgili gelen soruya, "Mesut Özil'in belinde bir problem vardı. Bir iki antrenman kaçırdı. O yüzden riske etmek istemedik." yanıtını verdi.