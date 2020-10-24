Fenerbahçe - Mesut Özil aşkı yeniden alev aldı. Arsenal'de forma giyen 32 yaşındaki yıldız orta saha takımının lig kadrosuna dahil edilmedi. İngiliz ekibinin Teknik Direktörü Arteta, Mesut Özil ile ilgili, "Artık onun önünde farklı bir yol var" ifadelerini kullandı.
İngiliz medyası da Arsenal ile bağlarını koparan Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye daha da yaklaştığını yazdı. Sarı-Lacivertli yönetim ise bu gelişmeler üzerine harekete geçti.
MESUT'UN ÇOCUKLUK HAYALİ
Hemen hemen her fırsatta Fenerbahçe için 'Çocukluk Hayalim' diyen Mesut Özil'in Sarı-Lacivertli formayı giymeyi çok istediği öğrenildi. F.Bahçe, Arsenal ile masaya oturacak.
PİYASA DEĞERİ 9 MİLYON EURO
Mesut Özil'in Arsenal ile sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Bu yüzden İngiliz ekibinin transferde bir zorluk yaşatacağı düşünülmüyor. Mesut Özil'in piyasa değeri 9 milyon euro.
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