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Spor

Mesut Özil adım adım Fenerbahçe'ye...

Arsenal'in lig ve Avrupa kadrosuna dahil edilmeyen Mesut Özil, Fenerbahçe'nin transfer gündemine geldi. Sarı lacivertli yönetim, İngiliz kulübüyle bağlarını koparan Mesut'u kadrosuna katmak için harekete geçti.

24 Ekim 2020 Cumartesi 09:38 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 09:38
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Fenerbahçe - Mesut Özil aşkı yeniden alev aldı. Arsenal'de forma giyen 32 yaşındaki yıldız orta saha takımının lig kadrosuna dahil edilmedi. İngiliz ekibinin Teknik Direktörü Arteta, Mesut Özil ile ilgili, "Artık onun önünde farklı bir yol var" ifadelerini kullandı.

İNGİLİZ MEDYASI DA YAZDI

İngiliz medyası da Arsenal ile bağlarını koparan Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye daha da yaklaştığını yazdı. Sarı-Lacivertli yönetim ise bu gelişmeler üzerine harekete geçti.

MESUT'UN ÇOCUKLUK HAYALİ

Hemen hemen her fırsatta Fenerbahçe için 'Çocukluk Hayalim' diyen Mesut Özil'in Sarı-Lacivertli formayı giymeyi çok istediği öğrenildi. F.Bahçe, Arsenal ile masaya oturacak.

PİYASA DEĞERİ 9 MİLYON EURO

Mesut Özil'in Arsenal ile sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Bu yüzden İngiliz ekibinin transferde bir zorluk yaşatacağı düşünülmüyor. Mesut Özil'in piyasa değeri 9 milyon euro.

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