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Spor

Mesut Özil ameliyat edildi

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de forma giyen yıldız oyuncu Mesut Özil, sırtında yaşadığı ağrı nedeniyle ameliyat edildi.

AA3 Ekim 2022 Pazartesi 19:00 - Güncelleme:
Mesut Özil ameliyat edildi
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Medipol Başakşehir'in sezon başında kadrosuna dahil ettiği tecrübeli futbolcu Mesut Özil ameliyat edildi.

Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sırtında yaşadığı ağrı nedeniyle Florence Nightingale Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonun başarılı geçtiğini belirtti.

Tecrübeli futbolcu, geçirdiği operasyon nedeniyle yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağını kaydetti.

Sezon başında turuncu-lacivertlilere transfer olan 33 yaşındaki futbolcu, çıktığı 3 maçta toplam 21 dakika forma giydi.

SADECE 21 DAKİKA SÜRE ALDI

Mesut Özil, Başakşehir'le şu ana kadar yalnızca 3 resmi karşılaşmada forma şansı buldu. Maçlara sonradan dahil olan 33 yaşındaki oyuncu 21 dakika süre alırken skora etki edemedi.

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