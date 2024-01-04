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Spor

Mesut Özil: Antonio Rudiger dünyanın en iyi stoperi

Bir dönem Fenerbahçe ve Başakşehir forması giymiş olan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, vatandaşı Antonio Rudiger hakkında açıklamalarda bulundu.

4 Ocak 2024 Perşembe 17:02 - Güncelleme:
Mesut Özil: Antonio Rudiger dünyanın en iyi stoperi
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Kariyerinin bir döneminde Real Madrid ve Fenerbahçe formaları giyen ve aktif futbolculuğu bırakan Mesut Özil flaş açıklamalarda bulundu.

Mesut Özil, Chelsea'nin son dönemlerde gösterdiği düşük performansa ve Real Madrid'in yükselişindeki en büyük nedenin Antonio Rudiger olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından Carlo Ancelotti'nin, "Rudiger en iyi halinde oynuyor." şeklindeki yorumuna cevap veren Mesut Özil şu ifadelere kullandı:

"Antonio Rudiger kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor. Kendisi şu anda dünyanın en iyi stoperi konumunda. Eski takımım Real Madrid ile inanılmaz bir sezon geçiriyor. Rudiger'in ne kadar iyi olduğunu Erling Haaland ve Victor Osimhen'e de sorabilirsiniz. O gittikten sonra Chelsea'ye bakın ne oldu. Onun zihniyetini her geçen gün özlüyorlar."

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