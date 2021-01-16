İSTANBUL 5°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2021 Cumartesi / 2 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4627
  • EURO
    9,024
  • ALTIN
    437.81
  • BIST100
    1524.49
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mesut Özil, Arsenal ile anlaştı! Adım adım Fenerbahçe'ye...
Spor

Mesut Özil, Arsenal ile anlaştı! Adım adım Fenerbahçe'ye...

Fenerbahçe'ye transferi an meselesi olan Mesut Özil, kulübü Arsenal ile sözleşmesinin feshedilmesi konusunda prensipte anlaştı.

16 Ocak 2021 Cumartesi 14:24 - Güncelleme: 16 Ocak 2021 Cumartesi 14:24
ABONE OL

Arsenal'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferinde son dakika gelişmesi!..

The Athletic'e göre; Mesut Özil'in Arsenal'den yıl sonuna kadar kazanacağı 8 milyon euro bulunuyordu. Mesut bu alacağında fedakarlık yaparak bonservisini 6 ay önceden aldı. Mesut Özil, sözleşmesinde 500 bin euro indirim yaptı.

Mesut Özil, Fenerbahçe forması giymek için bu hafta sonu İstanbul'a gelecek ve Fenerbahçe ile resmi sözleşmeye imza atacak. Ancak, resmi evraklar hafta içerisinde işleme konacak.

The Athletic'te yer alan habere göre; Mesut Özil, Fenerbahçe ile de her konuda anlaştı. Arsenal'den 'resmen' ayrılır ayrılmaz Fenerbahçe'ye imza atacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.