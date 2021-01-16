16 Ocak 2021 Cumartesi 14:24 - Güncelleme: 16 Ocak 2021 Cumartesi 14:24

Arsenal'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferinde son dakika gelişmesi!..

The Athletic'e göre; Mesut Özil'in Arsenal'den yıl sonuna kadar kazanacağı 8 milyon euro bulunuyordu. Mesut bu alacağında fedakarlık yaparak bonservisini 6 ay önceden aldı. Mesut Özil, sözleşmesinde 500 bin euro indirim yaptı.

Mesut Özil, Fenerbahçe forması giymek için bu hafta sonu İstanbul'a gelecek ve Fenerbahçe ile resmi sözleşmeye imza atacak. Ancak, resmi evraklar hafta içerisinde işleme konacak.

The Athletic'te yer alan habere göre; Mesut Özil, Fenerbahçe ile de her konuda anlaştı. Arsenal'den 'resmen' ayrılır ayrılmaz Fenerbahçe'ye imza atacak.